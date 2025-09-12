Incentivi a fondo perduto per chi investe a Melilli, oggi la consegna al Comune

Consegnati questa mattina a Melilli i finanziamenti previsti dal programma comunale “Investire e Crescere a Melilli”. Si tratta di un importo complessivo pari a 205mila euro, destinato a sostenere cinque nuove startup e l’ampliamento di tre attività già esistenti, selezionate nell’ottica di un processo di Business Extension.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Carta, rientra nel più ampio progetto di rivitalizzazione urbana e sviluppo economico-territoriale, volto a incentivare la nascita e il rafforzamento delle realtà imprenditoriali locali.

Le imprese beneficiarie sono state individuate per la loro capacità di generare ricadute positive e durature sul tessuto economico, con particolare attenzione alla valorizzazione del turismo e al miglioramento dell’esperienza d’acquisto di cittadini e visitatori.

I settori coinvolti spaziano dalla ristorazione alla fotografia, dalla floricoltura ad altri ambiti strategici per la crescita economica e culturale del Comune.