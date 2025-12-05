Incentivi per la Borgata, Cna Siracusa li accoglie con favore. “Pronti a collaborare con il Comune”

CNA Siracusa esprime piena soddisfazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di destinare incentivi al quartiere Borgata, un’area storica e strategica per la città che merita attenzione e investimenti.

«La Borgata è il cuore pulsante di Siracusa, ricca di attività artigianali e commerciali che rappresentano un patrimonio economico e sociale da valorizzare» – dichiara Santi Lo Tauro, presidente comunale di CNA Siracusa. – «Da sempre CNA vive questo quartiere e ha creduto nel suo potenziale, investendo risorse e progettualità per sostenerne la crescita».

L’iniziativa del Comune è un passo verso la rigenerazione urbana e il rilancio delle imprese locali, e CNA è pronta a integrarla con azioni concrete: ⁠Ufficio di Finanza Agevolata, per accompagnare imprenditori e professionisti nell’accesso agli incentivi e alle misure di sostegno; Confidi Uni.Co, per facilitare l’ottenimento di garanzie e credito, strumenti indispensabili per trasformare le idee in realtà.

«Il nostro obiettivo è creare sinergia tra pubblico e privato per dare nuova linfa alla Borgata, favorendo investimenti, innovazione e occupazione» – conclude Lo Tauro.