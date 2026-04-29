Incentivi tassa automobilistica in Sicilia: contraddizione tra Regione e Pra sull’esenzione dei veicoli ibridi

Gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previsti dalla Legge di Stabilità regionale per il triennio 2026-2028 sono ormai operativi, ma una contraddizione tra la Regione Siciliana e l’Ufficio Pra di Siracusa sta creando confusione tra i cittadini e le imprese.

La Regione Siciliana aveva previsto, nel suo comunicato del 24 aprile, che i veicoli ibridi (elettrici/termici plug-in e full hybrid) potessero godere di esenzione dalla tassa automobilistica, insieme a veicoli elettrici e a idrogeno. Tuttavia, in una risposta ufficiale, l’Ufficio Pra di Siracusa ha precisato che l’esenzione riguarderebbe solo i veicoli esclusivamente elettrici o a idrogeno, escludendo quindi i veicoli ibridi da questo beneficio.

Questa divergenza tra la legge regionale e le disposizioni applicative del Pra solleva dubbi su quali veicoli siano effettivamente esenti, lasciando imprese e cittadini incerti su come sfruttare gli incentivi previsti.

Le esenzioni, valide per il triennio 2026-2028, prevedono anche il 25% di riduzione della tassa per le imprese con parco auto superiore a dieci vetture, ma la questione della gestione delle esenzioni continua a essere al centro di discussioni.