Inchiesta al Comune di Siracusa. Forza Italia: “Sistema inquietante, Italia si dimetta”

Politica · Operazione Nexus

Sul sistema nebuloso emerso in questi giorni a seguito delle indagini della Procura Europea EPPO, rese note dagli organi

di stampa locali e nazionali, interviene con una nota congiunta il gruppo dirigente di Forza Italia di Siracusa e il gruppo consiliare aretuseo, firmata rispettivamente da Damiano De Simone, capogruppo in Consiglio comunale e Alessandra Barbone, commissario cittadino.

“Pur mantenendo fermo il principio costituzionale di non colpevolezza fino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Giudiziaria – si legge nel documento – condanniamo fermamente il metodo utilizzato per i processi decisionali introdotti al Comune e le speculari influenze esterne emerse dalle carte“.

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Secondo Forza Italia si tratterebbe di fatti che “sembrerebbero già consolidati fin dal primo mandato dell’Amministrazione Italia – si legge ancora nella nota a firma dei due esponenti azzurri”.

“Quanto emerso è inquietante, il quadro che si prospetta è preoccupante per le istituzioni e per la città“, concludono dal coordinamento cittadino.

Barbone e De Simone concludono chiedendo all’attuale primo cittadino di rassegnare le dimissioni. “A noi di Forza Italia, presenti alle scorse amministrative in maniera distante e alternativa, non resta che invitare il Sindaco Italia e il suo gruppo politico ad un atto di trasparenza e responsabilità: le immediate dimissioni. Per restituire ai siracusani la responsabilità di scegliere un nuovo governo della città“.