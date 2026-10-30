Inchiesta Asmundo, l’ex sindaco di Melilli Sorbello concorda la pena in appello

Cronaca · 2 anni e 8 mesi

Cade la qualificazione politico-mafiosa nell’accusa di voto di scambio contestata a Pippo Sorbello, ex sindaco di Melilli ed ex assessore regionale, coinvolto nell’inchiesta “Asmundo”. Nell’ambito del procedimento d’appello, l’ex primo cittadino ha concordato una pena di due anni e otto mesi di reclusione, dopo la riqualificazione del reato in voto di scambio.

Sorbello, difeso dall’avvocato Antonino Zimmataro, era stato condannato in primo grado a sei anni e otto mesi per scambio elettorale politico-mafioso. La nuova qualificazione giuridica, con l’esclusione della componente mafiosa, ha portato a una significativa rideterminazione della pena.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, aveva riguardato anche un presunto accordo elettorale in occasione delle amministrative di Melilli del 2022 (poi vinte da Carta). Secondo l’originaria ricostruzione accusatoria, Sorbello avrebbe ottenuto la promessa di sostegno elettorale da soggetti ritenuti vicini al clan Nardo di Lentini, in cambio di denaro e di un interessamento per favorire la scarcerazione del figlio di un affiliato.

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Con la decisione d’appello viene dunque meno la qualificazione politico-mafiosa del reato, mentre resta il voto di scambio alla base della pena concordata. Nello stesso procedimento hanno concordato una pena anche Giuseppe Nastasi, di due anni e sei mesi, e Antonio Bozzone, di 17 anni.