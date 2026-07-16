Inchiesta “Corte dei miracoli”: sospeso dai pubblici uffici ex dg e primario Capodieci

Cronaca · Per sei mesi

Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto e sospensione dai pubblici uffici per sei mesi per l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci.

Lo ha deciso il gip del tribunale di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”, l’indagine della Procura nissena su un presunto sistema di favori, nomine e appalti che coinvolge il Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

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Per gli altri destinatari della richiesta cautelare sono state applicate misure interdittive. Secondo l’accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del Cefpas, favorendo incarichi, consulenze e affidamenti e sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell’ente. L’indagine riguarda anche una presunta irregolarità nella procedura di gara per la realizzazione della biblioteca virtuale del progetto “Blvls”.

Nel corso dell’interrogatorio preventivo il parlamentare regionale, assistito dagli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello, ha respinto tutte le accuse e chiesto il rigetto della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. Per Giuseppe Capodieci, invece, i magistrati avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto sufficiente applicare una misura meno grave, disponendo l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Il gip ha deciso la sospensione per dodici mesi nei confronti del direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo, per i funzionari del centro di formazione Gioacchino Pontillo e Maria Luisa Zoda, per Vincenzo Reitano, funzionario regionale in pensione. Sospensione per sei mesi per Salvatore Enrico Giambelluca, medico in pensione. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per dodici mesi per Pietro Tirone, legale rappresentante della Sice srl.