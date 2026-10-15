Inchiesta Nexus, Fratelli d’Italia chiede al sindaco Italia di riferire in aula

Politica · Il caso

L’inchiesta Nexus e le sue possibili ricadute sulla gestione degli affidamenti pubblici a Siracusa finiscono al centro dell’iniziativa politica di Fratelli d’Italia. Il coordinatore cittadino Paolo Romano e il capogruppo al Consiglio comunale Paolo Cavallaro chiedono al sindaco Francesco Italia di riferire in aula sugli aspetti politici e amministrativi della vicenda e sulle verifiche effettuate dall’amministrazione.

Nel documento, i due esponenti del partito sottolineano la necessità di fare chiarezza sulle procedure interessate dall’inchiesta, ribadendo al contempo il rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di difesa di tutte le persone coinvolte, oltre alla fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine.

Secondo Romano e Cavallaro, le notizie emerse sulla vicenda pongono interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sui rapporti tra politica, uffici comunali e imprese. Gli esponenti di Fratelli d’Italia chiedono quindi che l’amministrazione chiarisca le scelte compiute e le iniziative adottate per tutelare l’interesse pubblico.

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La richiesta è rivolta anche all’assessore alla Legalità e trasparenza Pietro Coppa, chiamato a illustrare le misure anticorruzione concretamente attuate, i controlli svolti e i risultati ottenuti. Fratelli d’Italia sollecita inoltre l’avvio di verifiche interne sulle procedure richiamate nell’inchiesta e l’individuazione di ulteriori misure per rafforzare la prevenzione, nel rispetto dell’autonomia degli uffici competenti e dei limiti imposti dalle indagini.

Tra le proposte avanzate figura la rotazione di dirigenti e personale negli uffici maggiormente esposti al rischio corruttivo, a partire da quelli che si occupano degli affidamenti e dei relativi controlli. Una misura che, secondo i due esponenti, dovrebbe essere attuata sulla base di criteri oggettivi, garantendo competenza e continuità amministrativa e senza attribuire responsabilità indistinte ai dipendenti comunali.

Romano e Cavallaro annunciano inoltre la presentazione di richieste di accesso agli atti per ricostruire le procedure relative ad alcune opere citate nelle notizie di stampa sull’inchiesta. Tra queste, l’ostello per lavoratori migranti di Cassibile e l’edificio comunale che ospitava gli uffici Casa e Agricoltura.

L’attenzione sarà rivolta agli affidamenti, all’esecuzione dei contratti, ai pagamenti e ai controlli, oltre che ai ruoli dei responsabili unici del progetto (Rup), dei dirigenti e degli altri soggetti intervenuti nei procedimenti.

Sulla base della documentazione acquisita e delle risposte dell’amministrazione, Fratelli d’Italia annuncia che valuterà le iniziative da intraprendere in Consiglio comunale. L’obiettivo dichiarato è ottenere chiarimenti sulla gestione degli appalti e rafforzare gli strumenti di trasparenza e controllo sull’azione amministrativa.