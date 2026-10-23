Inchiesta Nexus, il Comitato Ortigia chiede una commissione d’indagine in Consiglio

Attualità · la nota

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente prende atto che, nella seduta del Consiglio comunale di ieri, 22 ottobre, il sindaco e l’assessore alla Legalità hanno illustrato nel dettaglio le verifiche avviate dopo il 14 ottobre. Secondo il Comitato, però, è rimasta senza una risposta altrettanto precisa la domanda centrale posta da alcuni consiglieri.

“Quali controlli erano stati fatti negli anni precedenti, quando erano già emerse informazioni sull’esistenza di indagini e su possibili anomalie negli affidamenti? – chiede il portavoce del Comitato, Davide Biondini – Quali iniziative erano state prese, con quali atti e con quali risultati?”

L’inchiesta riguarda un appalto di circa 1,6 milioni di euro, a fronte di una spesa complessiva che lo stesso assessore ha quantificato in circa un miliardo di euro negli ultimi cinque anni. “La città ha diritto di sapere se le condotte descritte nell’ordinanza siano un’eccezione isolata o il segnale di criticità più diffuse nel sistema degli affidamenti e dei controlli”, sottolinea Biondini.

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Per il Comitato, una questione di questa portata richiede, oltre alle verifiche interne già avviate, anche un approfondimento autonomo da parte del Consiglio comunale, basato sull’esame diretto degli atti e su criteri oggettivi e trasparenti, eventualmente affidato anche a un controllo esterno.

“Rivolgiamo un appello a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, perché, per dovere di verità e di responsabilità verso la comunità che rappresentano, promuovano una commissione consiliare d’indagine, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto comunale”, dice il portavoce.

Secondo il Comitato, la commissione dovrebbe esaminare gli affidamenti sotto soglia, gli incarichi professionali, il rispetto della rotazione tra le imprese, le varianti in corso d’opera ed eventuali concentrazioni di affidamenti tra il 2021 e il 2026. Soprattutto, dovrebbe verificare “quali controlli fossero previsti, quali siano stati davvero esercitati e quali risultati abbiano prodotto”. L’indagine potrebbe usare gli indicatori di rischio dell’Anac e i moderni strumenti di analisi dei dati, partendo proprio dal progetto dell’ostello di Cassibile.

Il sindaco ha annunciato che tornerà in Consiglio per riferire sugli esiti delle verifiche. “La commissione sarebbe la sede in cui il Consiglio potrebbe valutare in autonomia quegli esiti, attraverso atti, documenti e riscontri oggettivi, e non soltanto attraverso il racconto di chi ha disposto le verifiche”, spiega Biondini.

Il Comitato ribadisce che le responsabilità penali spettano solo alla magistratura e che la presunzione di innocenza va garantita a tutti. “Ma accertare come ha funzionato l’amministrazione, se i controlli sono stati davvero esercitati e se ci sono responsabilità politiche e amministrative è un compito a cui tutto il Consiglio comunale non dovrebbe sottrarsi – conclude il portavoce – Si tratta di dare ai cittadini risposte chiare, documentate e verificabili su come è stata amministrata la loro città e su come è stato esercitato il dovere di controllo nell’interesse di tutti”