Attualità · Tribunale

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Il Comune di Siracusa ha affidato all’avvocato Luigi “Gigi” Latino, penalista del Foro di Catania, l’incarico di assistere l’ente nell’ambito dell’inchiesta Nexus, che ha coinvolto esponenti politici e funzionari pubblici. La nomina arriva dopo la decisione dell’amministrazione comunale di esercitare i propri diritti in qualità di persona offesa nel procedimento penale, riservandosi la possibilità di costituirsi parte civile nelle successive fasi processuali.

Come anticipato, il vicesindaco Edy Bandiera aveva autorizzato l’avvio delle iniziative necessarie a tutelare gli interessi dell’ente, demandando agli uffici competenti l’individuazione di un legale. La scelta è ricaduta su Latino, che avrà il compito di seguire gli sviluppi dell’inchiesta per conto dell’amministrazione comunale. L’incarico non equivale, al momento, a una costituzione di parte civile, ma consente al Comune di esercitare le prerogative riconosciute alla persona offesa durante le indagini, in vista delle eventuali successive determinazioni.