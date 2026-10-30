Inchiesta Nexus: il Comune di Siracusa verso la costituzione di parte civile

Cronaca · la determina

Il Comune di Siracusa si prepara a costituirsi parte civile nell’inchiesta Nexus. Una scelta già annunciata dal sindaco Francesco Italia durante il suo intervento in Consiglio comunale e che adesso trova formalizzazione nella determinazione sindacale firmata dal vicesindaco Edy Bandiera. Il provvedimento riguarda il procedimento penale numero nel quale risultano coinvolti dipendenti e amministratori comunali. L’obiettivo dell’amministrazione è tutelare gli interessi dell’ente, anche rispetto a eventuali danni patrimoniali, non patrimoniali e d’immagine.

La vicenda prende le mosse da una comunicazione del segretario generale del Comune, datata 14 ottobre, con la quale è stato trasmesso all’Avvocatura il decreto del giudice per le indagini preliminari del 12 ottobre relativo alla fissazione di un’udienza camerale per la richiesta di una misura interdittiva nei confronti di un dipendente comunale. Il procedimento riguarda indagini preliminari nei confronti di più soggetti, tra cui personale dipendente e amministratori dell’ente, per ipotesi di reato considerate potenzialmente lesive degli interessi e dell’immagine del Comune. Da qui la necessità, indicata dagli uffici, di intervenire fin dalle prime fasi del procedimento per esercitare le prerogative riconosciute alla persona offesa.

La determina autorizza quindi l’esercizio dei diritti del Comune nella fase delle indagini preliminari e la successiva costituzione di parte civile, qualora il procedimento raggiunga la fase processuale prevista. Contestualmente, viene autorizzato il dirigente degli Affari legali a individuare un difensore di fiducia dell’ente.

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A sottoscrivere l’atto è il vicesindaco Bandiera, che esercita in questa occasione le competenze sindacali. Il provvedimento dà inoltre atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione alla sua adozione. Si tratta di un passaggio significativo sul piano istituzionale, perché il Comune assume formalmente l’iniziativa per tutelare i propri interessi in un procedimento che coinvolge anche esponenti della stessa amministrazione.

La costituzione di parte civile non rappresenta naturalmente un giudizio anticipato sulle responsabilità degli indagati, che dovranno essere accertate nelle sedi competenti, ma consente all’ente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Con la firma della determina, dunque, l’intenzione già espressa da Italia in Consiglio comunale si traduce in un atto amministrativo. Il prossimo passaggio sarà la nomina del legale incaricato di rappresentare il Comune nel procedimento.