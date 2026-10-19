Inchiesta sugli appalti a Siracusa, la Rabbito: “pronta a votare la sfiducia”

Politica · Il commento

Un confronto in Consiglio comunale con il sindaco di Siracusa Francesco Italia, un segnale di discontinuità nella squadra di governo e, in assenza di risposte ritenute adeguate, la disponibilità a votare una mozione di sfiducia. È la posizione espressa da Daniela Rabbito, consigliera comunale del Gruppo misto, dopo gli sviluppi dell’inchiesta Nexus sui presunti appalti truccati a Siracusa.

Rabbito manifesta “profondo rammarico e forte preoccupazione” per le misure cautelari eseguite nell’ambito dell’indagine. La vicenda, secondo la consigliera, rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e impone una riflessione sul piano politico e amministrativo, distinta dall’accertamento delle eventuali responsabilità penali.

La consigliera richiama il principio di presunzione d’innocenza per tutte le persone coinvolte, sottolineando però che la politica è chiamata anche a rispondere a criteri di trasparenza e responsabilità morale. Per Rabbito, il rispetto per il lavoro della magistratura non può tradursi nell’immobilismo politico: occorre un intervento che consenta di chiarire la situazione e ristabilire un rapporto di fiducia con la comunità.

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Il primo passaggio indicato dalla consigliera è un confronto pubblico in aula. Rabbito condivide la richiesta avanzata da altri gruppi consiliari affinché il sindaco si presenti in Consiglio comunale e riferisca sulla situazione politica e amministrativa dell’ente.

L’obiettivo è consentire ai consiglieri e ai cittadini di ascoltare chiarimenti sulla vicenda. Per Rabbito, la città non può rimanere in una fase di incertezza, mentre cresce la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con la comunità.

La consigliera si dice inoltre favorevole a un eventuale azzeramento della Giunta o a una modifica della squadra di governo. Una scelta che, a suo giudizio, rappresenterebbe un segnale politico necessario per verificare se esistano ancora le condizioni per proseguire l’esperienza amministrativa e ristabilire un rapporto credibile con i cittadini.

La presa di posizione di Rabbito si conclude con un avvertimento politico. Se il sindaco dovesse sottrarsi al confronto in Consiglio comunale o non intervenire sulla composizione della Giunta, la consigliera afferma di non essere disposta a restare spettatrice della crisi.

In assenza di quelli che considera presupposti fondamentali di chiarezza e responsabilità, Rabbito si dichiara pronta a votare un’eventuale mozione di sfiducia, con l’obiettivo di restituire la parola agli elettori.