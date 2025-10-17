Inchiesta sul Comune di Siracusa. Il gruppo del Pd: “il sindaco riferisca in aula”

Le notizie su un’inchiesta giudiziaria avente ad oggetto l’utilizzo da parte del Comune di Siracusa dei fondi comunitari destinati all’ostello di Cassibile per i lavoratori extracomunitari spingono il gruppo del Partito Democratico a chiedere conto e ragione all’amministrazione.

“L’indagine giudiziaria farà il suo corso e accerterà nei gradi di giudizio se vi siano state o meno delle responsabilità penali – sottolineano i consiglieri Milazzo, Zappulla e Greco – Intanto, però, il Sindaco Italia e la giunta non possono e non debbono fare finta di nulla. Senza interferire con le indagini e con il segreto istruttorio, hanno l’obbligo morale e politico di verificare dal punto di vista amministrativo se gli atti sono stati regolari; tale obbligo va adempiuto disponendo, come noi chiediamo, un’indagine interna al fine di verificare l’ammontare dei soldi pubblici del cui corretto impiego si dubita, la sussistenza di ipotesi di atti illegittimi e le eventuali responsabilità. Il sindaco Francesco Italia e la sua giunta hanno l’obbligo di aprire gli armadi degli uffici comunali e di presentarsi nell’aula del consiglio comunale di Siracusa e di informare la città. Se non lo faranno, vorrà dire che alla trasparenza preferiscono l’ombra”.