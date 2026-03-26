Inchiesta sulla “cupola” del Catanese, non luogo a procedere per un siracusano

Si è conclusa con un “non luogo a procedere” la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il siracusano P.V., nell’ambito dell’indagine sulla presunta “cupola” mafiosa del Catanese. La decisione è stata presa ieri mattina dal Gip Maria Ivana Cardillo, al termine del giudizio abbreviato. Il pubblico ministero Raffaella Vinciguerra aveva richiesto una condanna a 6 anni di reclusione, già ridotta per effetto del rito.

Determinante è stata la linea difensiva sostenuta dall’avvocato del foro di Siracusa, Livio Panzeri, che ha contestato l’impostazione accusatoria iniziale – estorsione aggravata dal metodo mafioso – chiedendo la derubricazione del reato in semplici minacce. Tesi accolta dal giudice. Tuttavia, in assenza di querela di parte, il nuovo capo d’imputazione non ha consentito di procedere ulteriormente, portando così alla pronuncia di non luogo a procedere.

“Non posso che esprimere piena soddisfazione – ha dichiarato il legale – per il fatto che il giudice abbia accolto pienamente la tesi difensiva del mio assistito”.

Diverso, invece, l’esito per gli imputati coinvolti nell’inchiesta. La stessa gip Cardillo, come riporta La Sicilia, ha inflitto complessivamente oltre 200 anni di carcere nei confronti degli appartenenti alla presunta organizzazione mafiosa attiva nel Catanese.

Tra le condanne più rilevanti, quella a 16 anni per il boss “ombra” Francesco Russo. A Cristian Paternò sono stati inflitti 7 anni, con pena aumentata per la continuazione, mentre Turi Mirabella è stato condannato a 15 anni. Condanna più pesante, pari a 18 anni e 8 mesi, per l’erede del clan Cavadduzzu-Ferrera, mentre la pena più alta, 20 anni di reclusione, è stata inflitta a Daniele Strano, ritenuto a capo della “squadra della stazione”.

Tra gli esponenti della famiglia Ercolano, Mario Ercolano è stato condannato a 17 anni e 9 mesi, il figlio Sebastiano Ercolano a 5 anni e il fratello Salvatore Ercolano a 10 anni. Ritenuti riferimenti del gruppo di Cibali, avrebbero avuto come braccio operativo i fratelli Carmelo Fazio e Salvatore Fazio, condannati rispettivamente a 10 e 5 anni.