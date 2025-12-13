Inchiesta sulla sanità a Siracusa: la Procura impugna la decisione del Gip

Contro il rigetto della maggior parte delle richieste di misure cautelari nell’indagine sulla corruzione in Sicilia e sul “sistema-Cuffaro”, la Procura di Palermo ha presentato appello, impugnando la decisione del Gip del tribunale Carmen Salustro. Il pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia non condivide le scelte del giudice, che, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari, ha negato ad esempio la contestazione di associazione per delinquere rivolta, fra gli altri, all’ex presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro.

Non impugnata, invece, la decisione su Saverio Romano per il quale il giudice aveva negato la misura cautelare. In totale gli inquirenti, che si basano sulle indagini del Ros dei carabinieri, avevano chiesto 17 misure cautelari, ma ne hanno ottenute solo cinque: gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, segretario nazionale dimissionario della Dc, Roberto Colletti e Antonio Iacono (rispettivamente ex direttore generale e primario del Trauma Center a Villa Sofia), relativo a un concorso che sarebbe stato “aggiustato” nell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo; inoltre erano stati sospesi due dirigenti d’azienda, Mauro Marchese e Marco Dammone, coinvolti in una turbativa d’asta a Siracusa e che per un anno non potranno esercitare attività imprenditoriali, dovendo pure presentarsi alla polizia giudiziaria; misura, quest’ultima, che condividono con Vito Raso, ex autista e factotum di Cuffaro.

Per gli altri dodici destinatari di misure restrittive il giudice aveva detto di no: i pm ora hanno appellato per tutti meno che per Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati, mentre per Vito Fazzino (in realtà il diciottesimo indagato) la richiesta di misura era stata revocata dopo gli interrogatori preventivi svolti davanti allo stesso Gip Salustro, in attuazione della cosiddetta riforma Nordio, che impone le audizioni prima dell’eventuale esecuzione dei provvedimenti cautelari. Nei confronti di Cuffaro l’appello riguarda anche la parte relativa all’appalto siracusano per i servizi di ausiliariato, in cui il Gip aveva riqualificato il reato in traffico di influenze, mentre l’accusa vuole la contestazione originaria di corruzione.

La procura vuole i domiciliari anche per la dazione di denaro al direttore del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, Giovanni Tomasino, un episodio che coinvolge anche il deputato regionale della Dc Carmelo Pace e l’imprenditore Alessandro Vetro: secondo i pm questa vicenda, emersa grazie alle intercettazioni e che anche il giudice ritiene dimostrata come fatto storico, sarebbe stata sminuita. Il Gip Salustro avrebbe ridotto infatti la questione a una “mediazione illecita onerosa” e non una corruzione. Il giudice, più in generale, con riferimento ad altri indagati e ipotesi di reato, si legge nell’atto di appello, non avrebbe “citato o comunque considerato alcuni decisivi elementi di prova”, non rilevando nemmeno “le contraddizioni fra i diversi protagonisti durante gli interrogatori preventivi”.