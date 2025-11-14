Inchiesta sulla sanità. Cuffaro al Gip rilascia dichiarazioni spontanee. I legali: “approfondiremo intercettazioni”

Totò Cuffaro si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti alla gip, questa mattina al palazzo di giustizia di Palermo. Cuffaro è indagato dalla Procura di Palermo assieme ad altri 17 con l’accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Per lui e per gli altri indagati la procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari.

“Cuffaro su nostra indicazione si è oggi avvalso della facoltà di non rispondere, pur avendo reso delle dichiarazioni spontanee. Ciò in quanto si ritiene indispensabile, prima di sottoporsi a qualsivoglia interrogatorio, un approfondimento sul compendio probatorio con il quale misurarsi, con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni”. Lo scrivono in una nota i legali di Salvatore Cuffaro, gli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto, che questa mattina hanno accompagnato dal gip l’uomo politico coinvolto in un’inchiesta della procura di Palermo sulla corruzione nella sanità.

“L’unica trascrizione di intercettazione ambientale finora ascoltata, anche con l’ausilio di un consulente tecnico espressamente nominato, è risultata errata su un punto di centrale rilevanza per la configurabilità del reato contestato in concorso con Vetro, Pace e Tomasino (nel senso che non si ravvisa la parola ‘soldi’ e la frase in questione, diversamente da quanto emerge nella trascrizione, non è stata proferita dal Dott. Cuffaro)”. Lo scrivono in una nota i legali di Salvatore Cuffaro, gli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto, che questa mattina hanno accompagnato dal gip del Tribunale di Palermo l’uomo politico coinvolto in un’inchiesta della procura sulla corruzione nella sanità. “Nel corso dell’udienza camerale – proseguono gli avvocati – la difesa ha eccepito l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutte le incolpazioni provvisorie contestate, nonché l’inutilizzabilità della relazione di servizio contenente asserite dichiarazioni spontanee rese dal Dott. Cuffaro e da questo disconosciute”. La relazione di servizio del Ros riporta alcune dichiarazioni che l’uomo politico avrebbe fatto ai carabinieri nelle prime fasi delle perquisizioni domiciliari.