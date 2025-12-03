Inchiesta sulla sanità: domiciliari per Cuffaro, rigettata la misura cautelare per il Dg Asp Siracusa

Il gip del Tribunale di Palermo, Carmen Salustro, ha disposto gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana; Roberto Colletti, già direttore generale dell’ospedale Villa Sofia–Cervello; Antonio Iacono, ex direttore del Trauma Center della stessa struttura. Per tutti e tre il giudice ha stabilito un divieto assoluto di comunicazione con altri indagati e con figure della pubblica amministrazione o del mondo imprenditoriale. Nessun braccialetto elettronico, perché il gip non ha ravvisato la necessità di un controllo così invasivo.

Sono queste le misure più pesanti emerse dell’inchiesta che la Procura aveva immaginato ancora più ampia: alla fine, il giudice ha accolto solo una parte delle richieste cautelari formulate dai pm Maurizio de Lucia, Claudio Camilleri, Giulia Falchi e Andrea Zoppi, dopo settimane di interrogatori preventivi e verifiche sugli indizi raccolti dai carabinieri del Ros.

Nella stessa ordinanza, il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre indagati: Vito Raso, storico collaboratore di Cuffaro ed ex segretario dell’assessore regionale Nuccia Albano; Marco Dammone, ex funzionario commerciale della Dussmann; Mauro Marchese, legale rappresentante della Dussmann. Per Dammone e Marchese è scattata anche l’interdizione dall’esercizio di impresa per un anno, misura adottata quando è ritenuto necessario impedire al soggetto di operare in settori collegati alle contestazioni.

Restano coinvolti nell’inchiesta, ma senza limitazioni personali, Saverio Romano, deputato nazionale e coordinatore di Noi Moderati; Carmelo Pace, deputato regionale Dc e capogruppo all’Ars; Antonio Abbonato, ex consigliere di circoscrizione; Ferdinando Aiello, ex consigliere regionale ed ex parlamentare Pd della Calabria; Paolo Bordonaro, direttore dell’ospedale Umberto I di Siracusa; Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Siracusa; Giuseppa Di Mauro, dirigente amministrativa dell’Asp; Sergio Mazzola, imprenditore; Paolo Emilio Russo, dirigente del presidio ospedaliero Avola–Noto; Giovanni Tomasino, direttore del Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale; Alessandro Vetro, imprenditore agrigentino. La Procura aveva già ritirato la richiesta di misura cautelare per Vito Fazzino, bed manager dell’Asp, dopo l’interrogatorio di garanzia.

Secondo l’accusa, una parte centrale del sistema si sarebbe sviluppata intorno al concorso per operatori socio-sanitari dell’ospedale Villa Sofia con Colletti, allora manager dell’azienda, che avrebbe nominato Iacono presidente della commissione, il quale avrebbe consegnato in anticipo le prove del concorso a Vito Raso, che le avrebbe recapitate a Cuffaro. E l’ex presidente le avrebbe infine trasmesse a una candidata che lo aveva incontrato nella sua abitazione. In cambio, sempre secondo la ricostruzione della Procura, Colletti avrebbe ottenuto il sostegno di Cuffaro nelle nomine dei manager sanitari.

Il secondo capitolo dell’indagine riguarda l’appalto da milioni di euro per portierato e ausiliariato dell’Asp di Siracusa, aggiudicato alla Dussmann. Qui la Procura ipotizza un sistema di relazioni e pressioni volto a indirizzare la gara. In questo filone rientrano le posizioni di Caltagirone, Bordonaro, Di Mauro, Russo, Mazzola, Dammone, Marchese e altri funzionari. Per Saverio Romano, la contestazione è diversa: si parla di traffico di influenze, non di corruzione, per un presunto tentativo di favorire un imprenditore.

Da qui si apre la fase successiva: gli interrogatori, le eventuali impugnazioni e, soprattutto, la valutazione definitiva degli indizi in vista di un possibile processo.