L’ordinanza emessa dal gip nell’inchiesta sugli appalti dell’Asp di Siracusa ribalta in parte l’impianto accusatorio iniziale, ridefinendo natura e portata delle contestazioni sulla “gara ponte” da oltre 10 milioni di euro l’anno per il servizio di ausiliariato, supporto e reception. La Procura aveva ipotizzato, all’origine, i reati di corruzione e turbativa d’asta in favore della società Dussmann. Il giudice ha invece ridimensionato le accuse: per diversi indagati sembrerebbe esclusa qualsiasi responsabilità nei capi relativi a Siracusa, mentre per altri la qualificazione giuridica cambia radicalmente.

Secondo la ricostruzione iniziale dell’accusa, Totò Cuffaro avrebbe utilizzato la sua influenza politica e il rapporto privilegiato con il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, da lui avallato e sponsorizzato, per orientare la gara a favore di Dussmann. Il tutto – sosteneva la Procura – con il coinvolgimento dei rappresentanti della società, Mauro Marchese e Marco Dammone, e con la partecipazione di altri soggetti, tra cui Ferdinando Aiello, Saverio Romano e Antonio Abbonato.

Nelle conversazioni intercettate emergerebbero due fronti di presunti vantaggi: assunzioni o migliorie contrattuali per persone indicate da Cuffaro, come Rosalia Giglio; promessa di subappalti a ditte di riferimento, come la Euroservice di Sergio Mazzola. L’ordinanza riconosce l’esistenza di rapporti rilevanti e di possibili pressioni, ma non integra il reato di corruzione. Per Cuffaro, Marchese e Dammone il giudice riqualifica infatti il capo principale in traffico di influenze illecite, ritenendo indiziariamente provata una relazione funzionale in grado di condizionare decisioni interne all’Asp, ma non l’esistenza di un accordo corruttivo.

Il gip esclude completamente la responsabilità per Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp, di cui non emergono elementi idonei a dimostrare un asservimento della funzione. Lo stesso ex dg in sede di interrogatorio ha dichiarato di non aver subito pressioni rispetto alla gara e di non aver fatto pressioni a nessuno, non avendo mai avuto contatti con i componenti della commissione. Anche per Saverio Romano non sono risultati sufficienti gli elementi indiziari relativi ai rapporti con Mazzola. Rigettata quindi la richiesta di misura cautelare.

La parte più significativa dell’ordinanza riguarda il capo di imputazione relativo alla turbata libertà degli incanti e tutti gli indagati sembrano esclusi da responsabilità. Il motivo è sostanziale: la turbativa rilevata dalle intercettazioni e dai documenti non era diretta a favorire Dussmann, come contestato dalla Procura, bensì – secondo il gip – a vantaggio della concorrente Pfe.

E qui subentra il ruolo del direttore sanitario Asp Salvatore Madonia – che allo stato non risulta indagato – per cui le indagini mostrano che la commissione di gara si muoveva in un contesto di pressioni incrociate: da un lato Caltagirone (interpretato come vicino a Dussmann) e dall’altro Madonia, indicato come referente di Pfe.

In una conversazione significativa, Madonia invita il presidente della commissione Paolo Emilio Russo a lasciare il telefono fuori e a parlare nel bagno per la delicatezza degli argomenti, segno – secondo il gip – della consapevolezza della natura illecita delle pressioni. La commissione avrebbe corretto, modificato e “livellato” i punteggi con l’obiettivo implicito di far prevalere PFE, come confermato anche dalla Rup Giuseppa Di Mauro: “tutti sapevano” che PFE avrebbe dovuto vincere. Alla fine, però, fu Dussmann ad aggiudicarsi l’appalto grazie all’offerta economica più vantaggiosa. Un esito considerato “indigesto” da diversi soggetti interni all’Asp, come emerge dai commenti successivi della stessa Di Mauro e di Russo: “non doveva vincere”.

Il gip conclude che, poiché la turbativa accertata era tutt’al più diretta verso Pfe e non verso Dussmann, ci sono perplessità su reato così come contestato nel capo d’accusa. Pur emergendo indizi su una turbativa a favore di PFE, Madonia non rientra nel capo formale di imputazione: la Procura non aveva richiesto misure cautelari per quel filone, e i reati contestati riguardavano esclusivamente un presunto vantaggio per Dussmann. Sebbene le indagini abbiano rivelato la sua presunta responsabilità per una turbativa a favore di Pfe, la richiesta cautelare della Procura e i capi d’accusa formalizzati non lo includono, probabilmente per il quadro associativo che era l’obiettivo primario dell’inchiesta.