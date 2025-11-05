Ultime news

Inchiesta sulla sanità, il M5S Siracusa Sud: “Serve una svolta di legalità e trasparenza”

“Le notizie di ieri mattina sull’inchiesta della Procura di Palermo, che riguarderebbe anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, gettano un’ombra pesante sull’intero sistema sanitario regionale. Le ipotesi di appalti pilotati e di un sistema di gestione opaco non possono lasciare indifferenti chi crede nel buon governo e nella tutela dei cittadini”. Così in una nota il M5S Siracusa Sud.

Il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud esprime piena fiducia nel lavoro della magistratura, che sta portando avanti accertamenti fondamentali per fare chiarezza su un settore – quello della sanità – che dovrebbe essere un presidio di diritti, non un terreno di interessi.

Il M5S ricorda come da anni denunciasse le nomine politiche ai vertici delle ASP e la mancanza di controlli sulle gare e sugli appalti.

“È ora che la Regione cambi passo: servono regole chiare, dirigenti scelti per competenza e non per appartenenza, e una gestione che metta al centro il cittadino e non le logiche di partito”, prosegue la nota.

Negli ultimi anni, il governo Schifani ha dimostrato tutta la sua incapacità nel rispondere ai veri bisogni dei cittadini siciliani: dalla sanità al lavoro, dai trasporti all’ambiente, la Regione è ostaggio di un sistema che pensa solo a conservare potere. È ormai chiaro a tutti che questo è uno dei governi più deboli e deludenti della storia siciliana.

Per il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud, è arrivato il momento di voltare pagina: “Schifani prenda atto del fallimento del suo progetto politico e rassegni le dimissioni. La Sicilia merita di essere liberata da questa cappa di immobilismo, clientelismo e opacità. Serve una nuova stagione di onestà, competenza e coraggio al servizio dei cittadini”.


