Inchiesta sulla sanità. Il Riesame accoglie solo 2 appelli: rigettati per il Dg dell’Asp di Siracusa Caltagirone e per la commissione

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto solo due degli otto appelli presentati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione nella sanità siciliana, confermando per il resto il no alle misure cautelari già deciso dal Gip. Le decisioni riguardano il primo gruppo di indagati e non hanno efficacia immediata: gli interessati potranno ricorrere in Cassazione e, fino a eventuale pronuncia definitiva, le misure restano sospese.

Il collegio ha parzialmente riformato l’ordinanza del Gip emessa dopo gli interrogatori preventivi introdotti dalla riforma Nordio, respingendo la gran parte delle richieste avanzate dai pm dell’ufficio guidato da Maurizio de Lucia. Le misure cautelari sono state applicate solo a Ferdinando Aiello, ex consigliere regionale calabrese ed ex deputato nazionale del Pd, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e Sergio Mazzola, imprenditore palermitano e titolare della Euroservice srl, colpito dall’interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa per un anno.

Per Siracusa il dato centrale è un altro: il Riesame non ha ritenuto di rivedere le posizioni legate all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e al filone dell’appalto finito sotto la lente degli inquirenti.

Sono stati infatti rigettati gli appelli della Procura nei confronti di Alessandro Maria Caltagirone, ex direttore generale dell’Asp di Siracusa; Mauro Marchese e Marco Dammone, dirigenti della Dussmann, società coinvolta nell’indagine; Giuseppa Di Mauro, Rup della procedura; Paolo Emilio Russo e Paolo Bordonaro, componenti della commissione di gara dell’Asp di Siracusa. Per tutte queste posizioni resta quindi fermo il no alle misure cautelari già pronunciato dal Gip. Secondo il collegio, l’impianto cautelare prospettato dalla Procura non giustifica interventi restrittivi per la maggior parte degli indagati.

Dussmann Service in una nota chiarisce che la società all’epoca dei fatti non aveva alcun rapporto professionale con Ferdinando Aiello e che le altre persone coinvolte nelle indagini non sono da tempo parte dell’organizzazione: “Pertanto, ribadiamo ancora una volta la totale estraneità di Dussmann ai fatti oggetto dell’indagine della Procura di Palermo, della cui esistenza ha appreso dai giornali. Infine, dobbiamo nostro malgrado registrare che è in corso una campagna di diffamazione ai danni di Dussmann, attraverso ricostruzioni non basate sulla realtà. Quindi, a tutela dell’onorabilità e dell’immagine della nostra azienda, annunciamo sin da ora che ci riserviamo di agire per vie legali qualora continuassero a essere pubblicate notizie infondate e diffamatorie.”

Nella stessa giornata si è tenuta anche l’udienza relativa a Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, già agli arresti domiciliari da inizio dicembre. I pm hanno chiesto che l’ex governatore risponda anche dell’ipotesi di associazione per delinquere, oltre alle contestazioni già formulate.