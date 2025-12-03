Inchiesta sulla sanità a Siracusa. La Dussmann ribadisce: “totale estraneità dell’Azienda”

“Il provvedimento emesso oggi dal GIP di Palermo conferma quanto Dussmann ha già sostenuto nei giorni scorsi: la totale estraneità dell’Azienda ai fatti oggetto dell’inchiesta della Procura. Peraltro, nessun atto inerente alle indagini è mai stato notificato alla Società. Apprendiamo, inoltre, dai media della riqualificazione della contestazione ai soggetti coinvolti in “traffico di influenze”, contribuendo a chiarire ulteriormente il quadro complessivo da parte degli inquirenti”. È quanto afferma la Dussmann service in una nota a seguito dell’ordinanza emessa dal gip nell’inchiesta sugli appalti dell’Asp di Siracusa che ribalta in parte l’impianto accusatorio iniziale, ridefinendo natura e portata delle contestazioni sulla “gara ponte” da oltre 10 milioni di euro l’anno per il servizio di ausiliariato, supporto e reception.

La Procura aveva ipotizzato, all’origine, i reati di corruzione e turbativa d’asta in favore della società Dussmann. Il giudice ha invece ridimensionato le accuse: per diversi indagati sembrerebbe esclusa qualsiasi responsabilità nei capi relativi a Siracusa, mentre per altri la qualificazione giuridica cambia radicalmente.

“Nel riaffermare, pertanto, la piena fiducia nel lavoro della Magistratura – si legge nella nota societaria – Dussmann ribadisce che avendo già interrotto da tempo tutti i rapporti di lavoro con le persone oggetto di indagine, esse, di conseguenza, sono estranee alla compagine sociale. L’Azienda conferma infine di operare da sempre secondo rigidi standard di comportamento etico, trasparenza e conformità normativa, in linea con il proprio Codice di Condotta e con le policy internazionali di Compliance & Integrity del Gruppo Dussmann”.