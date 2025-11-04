Inchiesta sull’Asp di Siracusa, Spada (Pd): “preoccupati dalle prime indiscrezioni, Schifani si arrenda al fallimento della sua azione politica”

“Siamo preoccupati dalle prime indiscrezioni, secondo cui l’inchiesta della Procura di Palermo interessi anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con presunte gare di appalto pilotate. Attendiamo con fiducia le risultanze delle indagini”. A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, a proposito delle indagini dei giudici palermitani sui presunti appalti pilotati nella sanità pubblica dell’Isola.

“Confidiamo, come sempre, nel lavoro della Magistratura e sul ruolo che ricopre. Sfidare apertamente chi sta portando avanti le indagini non è segno di rispetto sia verso le istituzioni sia nei confronti di chi ricopre cariche pubbliche. È giusto che ognuno definisca la propria posizione nelle sedi opportune e si prenda le proprie responsabilità, anche dal punto di vista politico”.

A proposito dell’azione politica del Governo Regionale, l’on. Spada aggiunge: “Il presidente Schifani prenda atto che, ogni giorno che passa, la sua esperienza di Governo conferma di essere fallimentare dal punto di vista della gestione della cosa pubblica. Duole sottolineare, purtroppo, che sempre più spesso alle domande che gli pervengono dai siciliani il presidente finisce per rispondere solamente con il silenzio“.