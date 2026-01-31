Incidente a Floridia, é morto l’uomo coinvolto

È purtroppo deceduto Giuseppe D’Amore, l’uomo rimasto gravemente ferito nel grave incidente stradale avvenuto alle prime ore di oggi a Floridia, lungo la SP 74, all’altezza della Casa alloggio Don Orione. L’auto sulla quale viaggiava è uscita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e la richiesta dell’eliambulanza per il trasferimento a Catania, le ferite riportate si sono rivelate fatali. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma.

Sulla tragedia è intervenuto il sindaco di Floridia, Marco Carianni, che ha espresso «le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia di Giuseppe D’Amore, strappato all’affetto dei suoi cari da un brutto incidente che ha colpito profondamente l’intera comunità».

Il primo cittadino ha inoltre reso noto di aver contattato il Presidente della Provincia, ente competente per la manutenzione di quel tratto di strada, chiedendo chiarimenti in merito ai mancati interventi di manutenzione più volte sollecitati dall’amministrazione comunale e dal comitato dei residenti.

«Attendiamo notizie – ha concluso il sindaco – e nel frattempo ci stringiamo al dolore dei familiari».