Incidente a Siracusa, ciclista investita da un camion: in ospedale

Incidente stradale, questa mattina, in Corso Umberto a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, un camion proveniente da via Rizza, mentre svoltava in direzione di Corso Gelone, avrebbe urtato una ciclista, travolgendola.

La donna ha riportato profonde lesioni ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.



