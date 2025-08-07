Incidente ad Avola, 20enne ancora in Rianimazione: sarà trasferito per intervento maxillo-facciale

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania il ragazzo di 20 anni rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto ieri nel sottopasso della Strada Statale 115 ad Avola.

La prognosi è riservata e, secondo quanto si apprende, nelle prossime ore il giovane sarà trasferito all’ospedale San Marco di Catania, dove sarà sottoposto a un delicato intervento di chirurgia maxillo-facciale.





Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito molto serie, tanto da richiedere un immediato trasferimento con elisoccorso in ospedale. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra persona: un uomo di 37 anni, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale “Di Maria” di Avola. Fortunatamente, è giunto in ospedale in stato cosciente.