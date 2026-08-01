Cronaca Nella notte

Incidente all’ingresso di Cassibile, un ferito trasportato all’ospedale di Avola

di Giulio Perotti ·
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Un'ambulanza si reca sul luogo di un incidente

Incidente stradale nella notte, intorno alle 3, lungo via Elorina, all’ingresso di Cassibile dal lato di Siracusa. Per cause ancora in corso di accertamento, alcuni veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.

Presenti anche i Vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi e l’area interessata dall’incidente. Il personale del 118 ha prestato le prime cure a una delle persone coinvolte, successivamente trasportata all’ospedale di Avola.

Al momento non sono state rese note le sue condizioni. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la ditta incaricata della bonifica della carreggiata, per la rimozione di detriti e liquidi dispersi sull’asfalto.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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