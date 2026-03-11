Incidente all’ingresso di Siracusa, soccorsi per un motociclista

Incidente oggi pomeriggio nei pressi delle rotatorie all’ingresso sud di Siracusa. Ad avere la peggio un motociclista, per cui è stato chiesto l’intervento del 118 per verificarne le condizioni di salute che, comunque, non sarebbero gravi.
Si cerca di capire la dinamica dell’incidente. Potrebbe essere stato un incidente autonomo al momento dell’ingresso in rotatoria con il motociclista che avrebbe perso il controllo del mezzo o potrebbe essersi trattata di una precedenza non rispettata con effetto a catena con altri mezzi (autovetture) presenti nei pressi della rotatoria.
