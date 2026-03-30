Incidente autonomo sulla Siracusa-Catania: ferito il conducente, svincolo di Lentini chiuso al traffico

Paura questa mattina lungo l’A01, allo svincolo di Lentini, dove si è verificato un incidente stradale autonomo. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente, soccorso dal personale sanitario giunto sul posto.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza, lo svincolo di Lentini è stato temporaneamente chiuso.

Il traffico è stato dirottato in direzione Siracusa oppure sulla SS114 per chi è diretto verso Catania, con inevitabili rallentamenti nella zona. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e, ove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.