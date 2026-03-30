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Polizia Stradale

Incidente autonomo sulla Siracusa-Catania: ferito il conducente, svincolo di Lentini chiuso al traffico

Un mezzo avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli

Un mezzo avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli

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Paura questa mattina lungo l’A01, allo svincolo di Lentini, dove si è verificato un incidente stradale autonomo. Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo avrebbe perso il controllo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente, soccorso dal personale sanitario giunto sul posto.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza, lo svincolo di Lentini è stato temporaneamente chiuso.

Il traffico è stato dirottato in direzione Siracusa oppure sulla SS114 per chi è diretto verso Catania, con inevitabili rallentamenti nella zona. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e, ove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.


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