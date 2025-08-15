Incidente autonomo sulla Ss 287, illeso il conducente

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Palazzolo sono intervenuti lungo la Strada Statale 287 per un incidente stradale autonomo.

Secondo le prime informazioni, il veicolo coinvolto è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni del conducente, che fortunatamente è rimasto illeso.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.



