1 minuto di lettura
Incidente autonomo sulla Ss 287, illeso il conducente

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento

1 minuto di lettura

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Palazzolo sono intervenuti lungo la Strada Statale 287 per un incidente stradale autonomo.
Secondo le prime informazioni, il veicolo coinvolto è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni del conducente, che fortunatamente è rimasto illeso.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.



