Incidente domestico a Pachino, donna ustionata a causa del boiler: arriva elisoccorso

A Pachino, oggi, un incidente domestico ha coinvolto una donna di 58 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe riportato ustioni mentre si trovava all’interno della propria abitazione, a seguito di un problema al boiler di riscaldamento dell’acqua.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi: la 58enne è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata presa in carico dal Centro Ustioni. Le ustioni hanno interessato collo e tronco, ma fortunatamente non il volto e le vie respiratorie.

La donna, inizialmente in codice rosso, è stata rivalutata in codice arancione. Restano in corso accertamenti sulle cause esatte dell’incidente.