Incidente fatale a Siracusa: muore a 15 anni il ballerino della Scala Davis Aloschi

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Davis Aloschi, quindicenne allievo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, vittima di un incidente stradale avvenuto a Siracusa durante un breve ritorno nella sua città natale.

Una promessa della danza spezzata troppo presto

La storia di Davis non è soltanto quella di una promessa della danza interrotta prematuramente. È la storia di un adolescente che aveva già compiuto una scelta coraggiosa: lasciare la propria terra, affrontare il distacco dalla famiglia, assumersi la responsabilità di una formazione rigorosa, costruendo giorno dopo giorno un progetto di vita fondato sull’impegno, sulla disciplina e sul sacrificio.

In quella traiettoria personale si riflette il significato più autentico del diritto all’educazione: la possibilità di sviluppare pienamente i propri talenti e di trasformare una vocazione in un percorso di crescita umana e civile.

Quando una giovane vita si interrompe così improvvisamente, non si arresta soltanto un destino individuale: viene meno una porzione di futuro collettivo. Ogni ragazzo rappresenta una risorsa irripetibile, un intreccio di capacità, relazioni, aspirazioni e possibilità che appartiene non solo alla sua famiglia, ma all’intera comunità educante.

Corresponsabilità educativa e sicurezza stradale

La vicenda di Davis richiama con forza il valore della corresponsabilità educativa. Nessuna istituzione può considerarsi estranea al compito di costruire una cultura della tutela della vita. La sicurezza stradale, troppo spesso affrontata esclusivamente come questione normativa o tecnica, deve diventare parte integrante dell’educazione ai diritti umani, perché il diritto alla vita costituisce il fondamento di ogni altro diritto.

Le cronache raccontano con inquietante frequenza di adolescenti coinvolti in incidenti sulle strade. Dietro ogni numero vi sono sogni interrotti, famiglie devastate, comunità impoverite. È necessario promuovere un’educazione che sviluppi non soltanto competenze cognitive, ma anche la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, di riconoscere il valore della prudenza, di comprendere che la libertà individuale trova il suo significato più alto nella responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Il ruolo della scuola nell’educazione alla responsabilità

La scuola, in questa prospettiva, non può limitarsi alla trasmissione di conoscenze. Essa è il luogo in cui si apprendono la cura, il rispetto della vulnerabilità umana e il senso del limite, elementi indispensabili per una cittadinanza pienamente consapevole. Educare significa accompagnare i giovani a riconoscere che ogni scelta quotidiana contribuisce a costruire o a compromettere il bene comune.

La figura di Davis assume oggi un valore simbolico che va oltre il suo straordinario percorso artistico. La sua determinazione testimonia come il talento autentico sia sempre accompagnato dalla perseveranza, dall’impegno e dalla fiducia nelle proprie possibilità. Per questo il modo migliore di onorarne la memoria non consiste soltanto nel ricordarne il talento, ma nel rafforzare l’impegno educativo affinché nessun altro progetto di vita venga spezzato dalla superficialità, dall’imprudenza o dall’indifferenza.

L’appello alle istituzioni educative

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che il prossimo anno scolastico possa vedere tutte le istituzioni educative promuovere momenti di riflessione interdisciplinare dedicati alla sicurezza stradale come diritto umano fondamentale, integrando educazione civica, educazione alla legalità ed educazione emotiva in percorsi che rendano gli studenti protagonisti di una cultura della prevenzione.

Alla famiglia di Davis, ai compagni della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, ai docenti, agli educatori e a quanti hanno condiviso il suo cammino, il Coordinamento rivolge il proprio sentimento di sincera vicinanza, nella convinzione che la memoria di una giovane vita possa trasformarsi in un impegno collettivo a custodire, con maggiore responsabilità, il futuro delle nuove generazioni.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU