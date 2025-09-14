Incidente in galleria: auto si ribalta sulla Catania-Siracusa

Incidente autonomo, nella mattinata di oggi, all’interno della Galleria San Demetrio, sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione Siracusa.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo sulla corsia di emergenza. Il conducente è stato trovato cosciente dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Anas e i sanitari del 118.

Attualmente la circolazione avviene solo sulla corsia di sorpasso. Si raccomanda la massima prudenza alla guida.