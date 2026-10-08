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Cronaca Indagini

Incidente in moto, morto un ragazzo di 16 anni

di Ottavio Gintoli ·
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Incidente a Carlentini
Foto Radio Una Voce Vicina

Incidente mortale a Carlentini. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri della Compagnia di Carlentini e un’ambulanza del 118.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, a quanto pare potrebbe anche trattarsi di un incidente autonomo, con il giovane che avrebbe perso il controllo del mezzo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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