Incidente in moto, morto un ragazzo di 16 anni

Incidente mortale a Carlentini. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri della Compagnia di Carlentini e un’ambulanza del 118.
Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, a quanto pare potrebbe anche trattarsi di un incidente autonomo, con il giovane che avrebbe perso il controllo del mezzo.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.