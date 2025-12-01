Incidente in via Agostino Scilla a Siracusa: pedone investito

Incidente stradale questa mattina in via Agostino Scilla, intorno alle 9.45. Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un impatto tra un’automobile e un pedone che stava attraversando la strada.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona ferita e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sono note le condizioni del pedone.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale, incaricata di eseguire i rilievi di rito, raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per la durata delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.