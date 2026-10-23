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Incidente in via Diaz a Francofonte: giovane donna trasferita in elisoccorso a Catania

di Oriana Gionfriddo ·
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Incidente questa mattina a Francofonte. Intorno alle 10.30, in via Armando Diaz, una giovane donna è rimasta a terra dopo un incidente.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, per soccorrere la donna, e gli agenti della Polizia municipale, che hanno gestito il traffico nella zona. Vista la situazione, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che trasferirà la donna in un ospedale di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna sia stata investita da un’auto.

(Notizia in aggiornamento)

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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