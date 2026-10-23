Incidente in via Diaz a Francofonte: giovane donna trasferita in elisoccorso a Catania

Incidente questa mattina a Francofonte. Intorno alle 10.30, in via Armando Diaz, una giovane donna è rimasta a terra dopo un incidente.
Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, per soccorrere la donna, e gli agenti della Polizia municipale, che hanno gestito il traffico nella zona. Vista la situazione, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che trasferirà la donna in un ospedale di Catania.
Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna sia stata investita da un’auto.
(Notizia in aggiornamento)