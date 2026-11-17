Cronaca · Viabilità

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Incidente stradale lungo via Elorina, in direzione Cassibile, poco dopo il passaggio a livello. Nel sinistro è rimasto coinvolto un ciclista, che ha riportato delle lesioni.

Sul posto è intervenuta inizialmente la Polizia di Stato, seguita dalla Polizia municipale e dal personale del 118, per prestare soccorso al ciclista e gestire la viabilità.

Presenti anche gli operatori incaricati della bonifica del fondo stradale, intervenuti per rimuovere i detriti prodotti in conseguenza dell’incidente e ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

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Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.