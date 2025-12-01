Ultime news

Incidente in via Franca Gianni a Siracusa: auto fugge senza prestare soccorso al motociclista ferito

Subito dopo la collisione, il conducente dell’auto avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente, allontanandosi senza prestare soccorso al motociclista ferito

Momenti di tensione questa mattina a Siracusa, all’incrocio tra via Franca Maria Gianni e via Lentini, dove si è verificato un incidente tra un’autovettura e una moto. A farne le spese è stato il motociclista, rimasto ferito dopo l’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sarebbe stata l’automobile a causare il sinistro, attraversando l’incrocio e impattando contro la moto. Subito dopo la collisione, il conducente dell’auto avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente, allontanandosi senza prestare soccorso al motociclista ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo a bordo della moto e lo hanno trasferito per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare il conducente dell’autovettura, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.


