Incidente in via Franca Gianni a Siracusa: auto fugge senza prestare soccorso al motociclista ferito

Momenti di tensione questa mattina a Siracusa, all’incrocio tra via Franca Maria Gianni e via Lentini, dove si è verificato un incidente tra un’autovettura e una moto. A farne le spese è stato il motociclista, rimasto ferito dopo l’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sarebbe stata l’automobile a causare il sinistro, attraversando l’incrocio e impattando contro la moto. Subito dopo la collisione, il conducente dell’auto avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente, allontanandosi senza prestare soccorso al motociclista ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo a bordo della moto e lo hanno trasferito per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare il conducente dell’autovettura, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.