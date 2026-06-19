Incidente in viale Epipoli: morto un 15enne. Grave altro giovane

Tragico incidente stradale nella notte lungo viale Epipoli. Lo scontro, avvenuto intorno alle 2, ha coinvolto due scooter e secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato un 15enne, le cui condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’Umberto I, è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un altro ragazzo di 18 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano critiche e i medici mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione del quadro clinico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso.