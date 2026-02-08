Incidente stradale nella mattinata di oggi ad Augusta, in via Xiacche. Un uomo di 41 anni, nato nel 1983 e residente in città, ha perso la vita mentre era alla guida di una moto Honda fuoristrada.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava percorrendo la strada in direzione Monte quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente. L’allarme è scattato intorno alle 9.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Presenti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.