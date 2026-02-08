Incidente mortale , la vittima è Lorenzo Belfiore di Augusta

È Lorenzo Belfiore la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi ad Augusta, in via Xiacche. L’uomo, 41 anni, nato nel 1983 e residente in città, ha perso la vita mentre era alla guida di una moto Honda fuoristrada.

Secondo una prima ricostruzione, Belfiore stava percorrendo la strada in direzione Monte quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente. L’allarme è scattato intorno alle 9.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare. Presenti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.