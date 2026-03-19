Incidente mortale sulla Buccheri-Francofonte: muore un uomo di 60 anni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sulla strada provinciale Buccheri-Francofonte, in territorio di Lentini. Il bilancio è di un morto e un ferito. A perdere la vita è stato Fabrizio Scatà, 60 anni, di Buccheri, che viaggiava a bordo della sua Mercedes in direzione Lentini. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata violentemente con una Volvo condotta da A.G., 58 anni, originario di Buccheri ma residente a Sant’Agata Li Battiati, che stava percorrendo la carreggiata in senso opposto, verso Buccheri.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, che hanno dovuto estrarre il sessantenne dalle lamiere della vettura. Entrambi i conducenti sono stati poi affidati ai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Le condizioni di Scatà sono apparse subito gravissime. Nella notte, nonostante i soccorsi, il suo cuore ha cessato di battere. Il conducente della Volvo, invece, avrebbe riportato fratture multiple. Sull’incidente indagano i carabinieri della stazione di Lentini che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato al tragico impatto.