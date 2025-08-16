Ultime news

Incidente mortale sulla provinciale tra Priolo e Melilli, perde la vita un 19enne

Secondo una prima ricostruzione il giovane, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle prime luci di questa mattina lungo la strada provinciale 95, tra Priolo e Melilli.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. La caduta si è rivelata fatale: il ragazzo avrebbe battuto violentemente la testa contro un masso lungo la carreggiata.


Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.


