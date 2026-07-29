Incidente mortale sulla Siracusa-Catania, la vittima è il 23enne Alessandro Sicuso

Cronaca · Era un militare

È Alessandro Sicuso, 23 anni, residente ad Augusta, il giovane che ha perso la vita nella notte in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la Statale 114, nei pressi dello svincolo di Priolo Gargallo.

Il sinistro si è verificato intorno all’1.50, al chilometro 141,100, in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto, terminando la corsa contro il guardrail. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Alessandro Sicuso viaggiava da solo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale di Noto, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per il 23enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Alessandro prestava servizio come Volontario in Ferma Iniziale, VFI, al 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” di Catania. La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore ad Augusta, tra i familiari, gli amici e i commilitoni con i quali condivideva la vita di reparto. La data dei funerali sarà comunicata successivamente.