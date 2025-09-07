Incidente mortale sulla Ss 124, il sindaco di Buscemi: “quella strada non sia più una pista di morte”

Il sindaco del Comune di Buscemi, Michele Carbè esprime profondo cordoglio e indignazione per l’ennesimo incidente mortale verificatosi lungo la Strada Statale 124, che ancora una volta ha visto coinvolti dei motociclisti. Da troppi anni, in particolare durante il fine settimana – come spiega il primo cittadino di Buscemi – quel tratto di strada, che attraversa il territorio comunale, si è trasformato in un vero e proprio circuito per motociclisti, diventando teatro di condotte di guida spericolate che mettono in serio pericolo non solo la vita degli stessi motociclisti, ma anche quella degli abitanti, delle famiglie e di tutti coloro che percorrono quotidianamente la statale.

“Non è più tollerabile che la SS 124 all’interno del territorio del Comune di Buscemi continui a essere una pista di velocità e un luogo di tragedie – dice Carbè -. È necessario un intervento immediato, concreto e risolutivo. Chiedo con forza e ancora una volta la collaborazione e l’aiuto di tutti gli enti preposti: Prefettura, Forze dell’Ordine, ANAS e Regione Siciliana; affinché si ponga fine a questo problema che da decenni mina la sicurezza dei nostri cittadini. La comunità di Buscemi non può più assistere impotente a queste morti annunciate.”





Esplicita con preoccupazione il Sindaco Carbè. Il Comune di Buscemi, ancora una volta, si unisce al dolore delle famiglie colpite e rinnova il proprio impegno a sollecitare ogni azione utile per garantire sicurezza, prevenzione e rispetto della vita umana.