Incidente nella notte davanti al cimitero di Siracusa: coinvolte tre auto

Incidente stradale nella notte davanti al cimitero di Siracusa, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto tra due vetture, mentre una terza auto è rimasta coinvolta nella dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro sono al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, con il personale sanitario che ha prestato assistenza alle persone coinvolte. A scopo precauzionale, tutti gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati in sicurezza nelle strutture sanitarie per gli accertamenti e le visite del caso.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi e le condizioni delle persone coinvolte non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione.