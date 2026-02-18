Ultime news

Incidente nella notte tra Melilli e Priolo: due giovani in ospedale

Incidente nella notte lungo la Sp 95, nel tratto compreso tra Melilli e Priolo Gargallo.

Secondo una prima ricostruzione, una moto con a bordo due giovani di 17 anni avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, provocando un incidente autonomo.

I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Umberto I, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari


