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Cronaca Polizia Stradale

Incidente nella zona industriale di Catania: muore motociclista di Augusta

di Oriana Gionfriddo ·
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Salvo Riera, 68 anni

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Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Catania, dove due motociclette sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

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La vittima è Salvo Riera, 68 anni, residente ad Augusta. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi intervenuti sul luogo dell’incidente.

Nello scontro è rimasto ferito anche l’altro motociclista coinvolto. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Catania, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Le cause dello scontro sono al momento al vaglio degli investigatori.

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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