Incidente stradale a Siracusa: scontro tra auto, ci sono feriti

Cronaca · Ambulanza

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Incidente stradale all’incrocio tra via Monteforte e via Sturzo, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in una collisione che ha provocato il ferimento di alcune persone.

L’impatto è stato tale da provocare l’attivazione degli airbag dei veicoli coinvolti. A segnalare l’accaduto è stato il servizio 118 di Catania, intervenuto sul posto per prestare assistenza alle persone ferite. Al momento non sono note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.

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Attivata inoltre la ditta incaricata della bonifica della sede stradale, per verificare la presenza di detriti e procedere alle operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza.