Incidente stradale in via Elorina a Siracusa: giovane in prognosi riservata

Incidente stradale ieri sera a Siracusa, in via Elorina. Secondo una prima ricostruzione, un giovane di 26 anni, alla guida di un motociclo, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L’impatto è stato violento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale. Attualmente si trova in prognosi riservata. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi del caso.