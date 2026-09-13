Incidente stradale per osservatore arbitrale di Siracusa: è in ospedale

Cronaca · Incidente

Grave incidente stradale per Andrea Breci, giovane osservatore della sezione AIA di Siracusa e responsabile social della sezione aretusea. Breci, nella giornata di ieri, stava raggiungendo Enna per partecipare al raduno regionale degli osservatori arbitrali quando è rimasto coinvolto in un incidente.

Soccorso e trasferito in ospedale, il giovane si trova in condizioni definite critiche.. Al momento sono ancora frammentarie le informazioni sull’accaduto e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

La notizia ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità arbitrale siciliana. La sezione AIA di Siracusa ha affidato ai social un messaggio di vicinanza ad Andrea e alla sua famiglia: “Forza Andrea, non mollare”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Sta lottando con tutte le sue forze per tornare a sorridere insieme a noi”, si legge nel messaggio, accompagnato dalla vicinanza di tutti gli associati aretusei, siciliani e dell’intera Associazione Italiana Arbitri.