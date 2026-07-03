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Incidente stradale, scontro sulla Ss 194: estratti gli occupanti delle autovetture dai Vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere due dei tre occupanti delle autovetture che sono stati accompagnati in ospedale dai sanitari del 118

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere due dei tre occupanti delle autovetture che sono stati accompagnati in ospedale dai sanitari del 118

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Ieri pomeriggio, i Vigili del fuoco di Lentini sono intervenuti sulla ss194 per un incidente stradale dovuto allo scontro di due autovetture.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere due dei tre occupanti delle autovetture che sono stati accompagnati in ospedale dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto inoltre a mettere in sicurezza i veicoli incidentati comprese ulteriori 3 autovetture coinvolte nell’incidente. Fortunatamente pare che non ci siano feriti in condizioni di gravità.

Presenti sul posto anche i carabinieri.


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